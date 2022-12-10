Хорватский журналист: «Неймар и остальные бразильские игроки заслуженно отправляются домой»

Хорватский журналист Маркац Звонимир прокомментировал победу балканской команды над Бразилией (1:1, 4:2 — пен) в матче 1/4 финала чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

По мнению журналиста, сборная Хорватии смогла проявить характер и заслуженно пробилась в полуфинал мундиаля.

«Неймар и остальные бразильские игроки заслуженно отправляются домой. У нас есть сердце, теперь идём до конца. Даже если мы потерпим неудачу, наша сборная уже победитель для нас», — приводит слова Звонимира Metaratings.

Кроме того, журналист назвал защитника петербургского «Зенита» Деяна Ловрена одним из лидеров сборной Хорватии наряду с Модричем, Брозовичем и Ковачичем.

В полуфинале чемпионата мира хорватам предстоит встретится с командой Аргентины. Эта игра состоится 13 декабря и начнётся в 22:00 по московскому времени.