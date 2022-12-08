Канчельскис поделился прогнозом на матч сборных Бразилии и Хорватии

Бывший футболист российской национальной команды Андрей Канчельскис высказался о предстоящей игре ЧМ-2022 между Бразилией и Хорватией.

«По хорватам Бразилия не пройдётся так, как по сборной Кореи. Однозначно будет интересная игра. Хорваты так не проигрывают на чемпионате мира, у них добротная команда. Думаю, что результативного матча не будет, потому что все сейчас будут играть на результат. Матч может даже дойти до серии пенальти», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату».

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» считает Бразилию фаворитом, отмечая, что от «пентакампеонов» всегда ждут только чемпионства. Тем не менее Канчельскис заявил, что сам матч может сложиться иначе.

Напомним, что Хорватия и Бразилия начнут четвертьфинальную стадию завтра, 9 декабря. Стартовый свисток назначен на 18:00 по московскому времени.