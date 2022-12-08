Григорян – о сборной Хорватии: «Три центральных полузащитника — три волшебника»

Известный российский тренер Александр Григорян прокомментировал шансы национальной сборной Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира – 2022 с командой Бразилии.

Специалист считает, что хорватский коллектив демонстрирует великолепную и эффективную игру в тот момент, когда наставник команды Златко Далич акцентирует внимание на трёх центральных полузащитниках, а сам футбол проходит при этом на средних скоростях.

«У них три центральных полузащитника — три волшебника», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».

«Хорватия может навязать игру только на средних скоростях», - добавил эксперт.