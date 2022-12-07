Тарханов - о ЧМ-2022: «Болею за бразильцев»

Бывший полузащитник национальной сборной СССР Александр Тарханов поделился своими эмоциями от проходящего в Катаре чемпионата мира – 2022.

«Я болею за бразильцев. По симпатиям для меня они всегда на втором месте после России», - приводит слова Тарханова «Столица С».

Среди уже сыгранных матчей специалист выделил противостояние между сборными США и Уэльса (1:1).

Среди фаворитов соревнования Тарханов отметил такие команды, как Бразилия, Англия, Франция и Аргентина.

Из перечисленных сборных уже в ближайшее время между собой сыграют английский и французский коллективы в рамках четвертьфинала турнира.