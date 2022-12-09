Каземиро прокомментировал вылет сборной Бразилии в четвертьфинале ЧМ-2022

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро высказался о неудаче своей команды.

Бразильцы считались одними из главных фаворитов чемпионата мира в Катаре, но неожиданно уступили Хорватии путёвку в полуфинал, проиграв в серии послематчевых пенальти.

«Очень сложный момент, сейчас трудно о чём-либо рассуждать. Нужно постараться сохранить холодную голову и не падать духом. Конечно, в Бразилии всегда будет достаточно отличных игроков, но мне 30 лет, я нахожусь на пике своей формы, очень доволен тем, как складывается моя клубная карьера, и для меня этот чемпионат мира был отличным шансом добиться успеха со сборной, который я упустил», – заявил в послематчевом интервью хавбек «Манчестер Юнайтед».