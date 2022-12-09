В пятницу на чемпионате мира прогремела сенсация – сборная Хорватии обыграла Бразилию по итогам серии послематчевых пенальти. Вскоре после завершения игры люди вышли на улицы Загреба, чтобы отметить этот большой успех своей национальной команды.

Сборная Хорватии проведёт матч 1/2 финала чемпионата мира во вторник, 13 декабря. Соперник команды Златко Далича определяется в матче сборных Нидерландов и Аргентины.

Стоит напомнить, что на прошлом чемпионате мира, который проходил в России, сборная Хорватии добралась до финала. В битве за трофей тогда хорваты проиграли Франции с результатом 2:4.