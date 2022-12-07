Рафинья: «Неймар — лучший игрок в мире»

Вингер национальной сборной Бразилии Рафинья поделился своим мнением о звёздном южноамериканском игроке Неймаре.

«Неймар — лучший игрок в мире, все, у кого он есть в команде, хотят, чтобы он был на поле. Любой, кто говорит, что он делает больше за пределами поля, понятия не имеет, о чём говорит, и ничего не понимает в футболе», - приводит слова Рафиньи A Bola.

В матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 в Катаре бразильский коллектив взял верх над футболистами из Южной Кореи со счётом 4:1 и отправился в четвертьфинал соревнования, где ему будут противостоять хорватские игроки.

Неймар в матче с азиатской командой отметился голом, забитым с пенальти.