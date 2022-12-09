Ливакович поделился секретом успеха сборной Хорватии

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович рассказал, за счёт чего команда добивается результатов на чемпионате мира.

Хорваты неожиданно вышли в полуфинал катарского мундиаля, оказавшись точнее Бразилии в серии послематчевых одиннадцатиметровых. Команда Златко Далича находится в одном шаге от второго подряд выхода в финал чемпионата мира.

«У нас огромный опыт, мы привыкли бороться до последнего и оставлять все силы на поле – вот наш рецепт побед, – рассказывает после матча Ливакович, получивший награду лучшему игроку встречи. – Выражаю благодарность нашим болельщикам, чья поддержка очень помогла нам. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти», – добавил голкипер.