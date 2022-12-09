Алдонин объяснил, почему Влашич мало играет в сборной Хорватии

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о малом количестве игрового времени у хавбека сборной Хорватии Николы Влашича. Напомним, хорват выступал за «армейский» клуб с 2018 по 2021 год.

«Вообще, это нужно узнать у самого Николы, только он знает точный ответ на этот вопрос. Но, наверное, Влашич просто проигрывает в конкуренцию в национальной команде», — приводит слова Алдонина Metaratings.

Эксперт признался, что не особо следил за хорватами на этом чемпионате мира, но, наверное, четвертьфинал — это предел для них.

25-летний Влашич принял участие в трех матчах мундиаля, проведя на поле в общей сложности 83 минуты.

В 1/4 финала Хорватия сыграет с Бразилией, встреча пройдет 9 декабря в 18:00 по мск.