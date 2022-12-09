Модрич: «Все думали, что мы уже проиграли»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал выход команды в полуфинал чемпионата мира.

Сборная Бразилии открыла счёт в дополнительное время, забив на 106-й минуте, на что хорваты ответили голом на 117-й, после чего взяли верх в серии послематчевых пенальти.

«Мы показали, что никогда не сдаёмся – даже когда все думают, что мы уже мертвы. Мы были очень близки к поражению, и все уже решили, что мы вылетели, но мы всегда верим в себя до последнего. Никто не думал, что мы вновь заберёмся так далеко на чемпионате мира, хотя наша команда очень сильна даже в обновлённом виде», – приводит журналист Альфредо Педулла слова 37-летнего хавбека мадридского «Реала».