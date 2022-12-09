Юран назвал главного фаворита плей-офф ЧМ-2022

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о шансах сборной Бразилии на чемпионате мира – 2022, который проходит в Катаре.

«Бразилия - главный претендент на чемпионство. Главное, чтобы в матче с хорватами они не поймали Joga Bonito. Им нужно играть сейчас на результат. Это будет интересный матч», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Четвертьфинальный поединок чемпионата мира между сборными Хорватии и Бразилии состоится сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В ½ финала победитель этой пары сыграет против Аргентины или Нидерландов.