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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Юран назвал главного фаворита плей-офф ЧМ-2022

09 Декабря 2022 • 14:40 Комментировать (1)
Хорватия
...
Бразилия
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Через 2 ч. 15 мин.

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о шансах сборной Бразилии на чемпионате мира – 2022, который проходит в Катаре.

«Бразилия - главный претендент на чемпионство. Главное, чтобы в матче с хорватами они не поймали Joga Bonito. Им нужно играть сейчас на результат. Это будет интересный матч», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Четвертьфинальный поединок чемпионата мира между сборными Хорватии и Бразилии состоится сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В ½ финала победитель этой пары сыграет против Аргентины или Нидерландов.

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ХОРВАТИЯ БРАЗИЛИЯ
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Комментарии (1)
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storbbiomic
09 Декабря 2022 в 14:57
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