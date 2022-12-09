Рой Кин: «Не понимаю, как Тите может танцевать, когда в 10 метрах от него стоит тренер соперника»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин обрушился с критикой на главного тренера сборной Бразилии Тите. Напомним, наставник «пентакампеоне» начал плясать прямо во время матча ⅛ финала чемпионата мира с Южной Кореей.

«Не понимаю, как Тите может танцевать, когда в 10 метрах от него стоит тренер соперника. В футболе нужно проявлять друг к другу уважение. Танцевать надо либо в раздевалке, либо в ночном клубе», – цитирует Кина Sport Bible.

Сегодня в 18:00 по московскому времени Бразилия проведёт свой очередной матч на чемпионате мира. В этот раз подопечные Тите сразятся со сборной Хорватии на стадии четвертьфинала.