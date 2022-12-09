Модрич прокомментировал нереализованный пенальти Родриго

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поддержал своего товарища по мадридскому «Реалу» Родриго.

Хорватия оказалась точнее Бразилии в серии послематчевых пенальти (4:2), а одним из двух игроков бразильцев, не сумевших реализовать удар с точки, стал Родриго.

«Уверен, это сделает его только сильнее, – высказывается Модрич, вышедший в полуфинал чемпионата мира во втором розыгрыше кряду. – Никакой трагедии не произошло. Все мы иногда допускаем ошибки», – цитирует 37-летнего хавбека инсайдер Фабрицио Романо.

В полуфинале Хорватия сыграет с победителем встречи Аргентина – Нидерланды, проходящей в эти минуты.