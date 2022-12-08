Радченко уверен в победе Бразилии над Хорватией

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко высказался в преддверии встречи сборных Бразилии и Хорватии. Этот матч откроет серию четвертьфинальных матчей на чемпионате мира в Катаре завтра в 18:00 по московскому времени.

«Бразильцы являются фаворитами этой пары. Они на кураже, получают большое удовольствие от футбола», - цитирует его «Чемпионат».

Радченко добавил, что хорваты провели тяжелейший матч со сборной Японии. Они сыграли 120 минут основного и дополнительного времени, а завершили дело серией пенальти. Это тоже отразится на завтрашней игре.

Напомним, что в матче 1/8 финала мундиаля в Катаре сборная Бразилии обыграла команду Южной Кореи – 4:1, сделав результат ещё в первом тайме очной встречи.