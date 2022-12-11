Ришарлисон прокомментировал провал Бразилии на чемпионате мира

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон прокомментировал вылет с чемпионата мира – 2022. В четвертьфинале турнира южноамериканская команда проиграла Хорватии (1:1, 2:4 пен.).

«Сейчас хочется закрыться где-то и плакать. Нет желания видеть кого-то. Очень жаль, что мы не смогли выиграть этот турнир. Бразилия имела большие надежды, но нам опять не повезло», - передает слова нападающего Globo Esporte.

Добавим, что сборная Хорватии сыграет в полуфинале чемпионата мира, проходящего в Катаре, с национальной командой Аргентины. Встреча состоится во вторник, 13 декабря.