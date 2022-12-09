​Неймара утешал сын игрока сборной Хорватии

Сборная Бразилии уступила Хорватии по пенальти и вылетела с чемпионата мира уже по итогам 1/4 финала. После игры звёздный бразильский форвард Неймар был разочарован из-за результата. В какой-то момент Неймар даже прослезился, и его уводили с поля партнёры по команде.

Между тем, в сети появились кадры, на которых видно, как ребёнок в футболке сборной Хорватии подошёл к Неймару, чтобы его успокоить. На футболке мальчика был номер 4 и имя Лео. Вероятно, это был сын хорватского футболиста Ивана Перишича по имени Леонардо.

Неймару сейчас 30 лет, и он наверняка ещё сможет выступить на чемпионате мира в своей карьере.