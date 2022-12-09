​Рыдающего Неймара уводили с поля партнёры по сборной Бразилии

Сборная Бразилии огорчила своих болельщиков, проиграв Хорватии по пенальти на стадии четвертьфинала чемпионата мира. После финального свистка лидер «селесао» Неймар был шокирован. Позже, судя по всему, эмоции ещё сильнее захлестнули звёздного форварда. В социальных сетях появилось видео, снятое с трибун стадиона. На нём рыдающего Неймара уводят с поля партнёры по сборной Бразилии. Они, очевидно, пытались немного успокоить игрока.

Неймару в феврале исполнится 31 год, поэтому у него ещё наверняка будет возможность выступить на чемпионате мира. В 2026 году турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике.