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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Рыдающего Неймара уводили с поля партнёры по сборной Бразилии

09 Декабря 2022 • 21:36 Комментировать
Хорватия
1:1
Бразилия
окончен после пенальти

Сборная Бразилии огорчила своих болельщиков, проиграв Хорватии по пенальти на стадии четвертьфинала чемпионата мира. После финального свистка лидер «селесао» Неймар был шокирован. Позже, судя по всему, эмоции ещё сильнее захлестнули звёздного форварда. В социальных сетях появилось видео, снятое с трибун стадиона. На нём рыдающего Неймара уводят с поля партнёры по сборной Бразилии. Они, очевидно, пытались немного успокоить игрока.

Неймару в феврале исполнится 31 год, поэтому у него ещё наверняка будет возможность выступить на чемпионате мира. В 2026 году турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар
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Окончен после пенальти
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8.00 4.80 1.42
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