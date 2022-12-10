Фердинанд - о Неймаре: «Не понимаю, как можно оставить лучшего пенальтиста на последний удар»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал свое мнение о том, почему нападающий сборной Бразилии Неймар не пробил пенальти в проигранном матче против Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре (1:1, по пенальти – 2:4).

«Все парни в студии BBC говорили о том, как можно оставить лучшего исполнителя пенальти на последний удар? В половине случаев до него доходит очередь. Сейчас Неймару остается лишь думать о том, что если бы...», – написал Фердинанд на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Неймар не пробил одиннадцатиметровый удар в послематчевой серии пенальти, так как до него не дошла очередь.