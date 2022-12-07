Рафинья: «Я немного беспокоюсь из-за того, что не забиваю»

Вингер национальной сборной Бразилии Рафинья высказался о собственной результативности на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Признаюсь, я немного беспокоюсь из-за того, что не забиваю, но это не меняет моего отношения к игре. Я сделаю всё возможное для отбора. Если я забью, то буду счастлив, но самое главное — это квалификация», - приводит слова Рафиньи A Bola.

Южноамериканскому коллективу в четвертьфинале соревнования будут противостоять футболисты сборной Хорватии.

Бразильцы для достижения этой стадии на этапе 1/8 финала обыграли команду Южной Кореи (4:1), хорваты – команду Японии (0:0, 3:1 пен).