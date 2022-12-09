Тьяго Силва намекнул на уход из сборной Бразилии после поражения от Хорватии

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва высказался о неудаче в поединке с хорватами.

Команда Тите уступила Хорватии в четвертьфинале, проиграв серию послематчевых пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

«Нам противостояла серьёзная команда. Возможно, мы могли сыграть гораздо лучше, но следует отдать должное сопернику. Это футбол, нужно двигаться дальше. Это больно, но мы должны поднять голову и смотреть в будущее. Для меня это не первое подобное разочарование, но, возможно, последнее в качестве игрока сборной. Посмотрим, что произойдёт в дальнейшем», – заявил в интервью beIN Sports 38-летний футболист «Челси».