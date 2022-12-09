Олич: Модрич волшебно работает с мячом

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич высказался о полузащитнике национальной команды Луке Модриче.

«Лука покажет отличную игру с Бразилией, он является нашим лидером, который всегда берет на себя ответственность. Он все еще быстр и силен, несмотря на свой возраст», — цитирует Олича Bild. Тренер добавил, что Модрич волшебно работает с мячом.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Хорватии одолела США со счетом 3:1. В четвертьфинале турнира хорваты встретятся с Бразилией, игра пройдет сегодня, 9 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.