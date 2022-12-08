Онопко убеждён, что сборная России смогла бы выйти в плей-офф чемпионата мира

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко предположил, как наша национальная команда могла бы выступить на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах. После чего сборная России провела три товарищеские встречи: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Онопко убеждён, что россияне смогли бы выйти в плей-офф текущего мундиаля.

«Мы точно не были бы проходной командой. Я считаю, что мы бы вышли из группы», — цитирует Онопко Sport24.

Отметим, что 9 и 10 декабря на чемпионате мира состоятся матчи четвертьфинальной стадии. Турнир продлится до 18 декабря.