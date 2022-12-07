Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Самедов рассказал, какой матч 1/8 финала ЧМ в Катаре показался ему неинтересным

07 Декабря 2022 • 22:31 Комментировать
Хорватия
...
Бразилия
1 9.00 X 4.80 2 1.42
09.12 18:00

Бывший российский полузащитник Александр Самедов поделился впечатлениями от матчей 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Вчера завершились все восемь матчей этой стадии турнира.

«Впечатлили атакующими действиями бразильцы, яркий футбол показали сборные Франции и Аргентины. Интересными были все матчи, кроме матча Португалии и Швейцарии, где был разгром», - цитирует «Чемпионат». Самедов добавил, что все фавориты одержали победу, а удивила его лишь сборная Испании.

Чемпионат мира в Катаре взял двухдневную паузу и вернётся 9 декабря, когда состоятся первые два матча стадии четвертьфинала. Сначала в этот день сыграют сборные Бразилии и Хорватии, а после Аргентины и Нидерландов.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Александр Самедов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХОРВАТИЯ БРАЗИЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Декабря
22:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мората: «Путь сборной Испании на ЧМ-2022 завершился гораздо раньше, чем ожидалось»
22:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Перейра больше не поможет Португалии на мундиале в Катаре
22:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Конате: «Рабио – один из ключевых игроков нынешней сборной Франции»
22:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин назвал недостатки сборных Франции и Бразилии
22:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руководство «Атлетико» связалось с окружением Луиса Энрике слухи
22:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ди Мария сможет сыграть в старте против Нидерландов
22:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Самедов рассказал, какой матч 1/8 финала ЧМ в Катаре показался ему неинтересным
22:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Морган рассказал, какую команду хотел бы видеть чемпионами мира, помимо Англии
22:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарханов - о ЧМ-2022: «Болею за бразильцев»
22:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шоу: «Люди перегнули палку с критикой Магуайра»
21:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хаджи считает, что сборная Марокко может пройти Португалию
21:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шоу поделился мнением о том, как сборная Англии должна играть против Франции
21:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин: Португалия является фаворитом, но марокканцы выбили сборную Испании
21:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Конате рассказал о состоянии здоровья Мбаппе
21:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Наставник «Порту» Консейсау загадочно высказался о Роналду
Все новости
Рекомендуем