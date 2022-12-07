Самедов рассказал, какой матч 1/8 финала ЧМ в Катаре показался ему неинтересным

Бывший российский полузащитник Александр Самедов поделился впечатлениями от матчей 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Вчера завершились все восемь матчей этой стадии турнира.

«Впечатлили атакующими действиями бразильцы, яркий футбол показали сборные Франции и Аргентины. Интересными были все матчи, кроме матча Португалии и Швейцарии, где был разгром», - цитирует «Чемпионат». Самедов добавил, что все фавориты одержали победу, а удивила его лишь сборная Испании.

Чемпионат мира в Катаре взял двухдневную паузу и вернётся 9 декабря, когда состоятся первые два матча стадии четвертьфинала. Сначала в этот день сыграют сборные Бразилии и Хорватии, а после Аргентины и Нидерландов.