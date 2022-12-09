Далич: «Сборная Хорватии выбила главного фаворита турнира»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал триумф своей команды.

Хорваты оставили не у дел бразильцев, в очередной раз взяв верх в серии послематчевых пенальти. В основное и дополнительное время команды забили друг другу по голу.

«Сегодня нам удалось выбить главного фаворита чемпионата мира. Мы показали свои лучшие качества и в очередной раз доказали, что сборную Хорватии никогда не стоит недооценивать. Игроки проявили веру в себя и мужество, и вся страна снова может нами гордиться. Теперь нужно двигаться дальше и думать о полуфинале», – сказал в послематчевом интервью Далич.