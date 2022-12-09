Глеб: «Хорватия может выиграть чемпионат мира»

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал вылет сборной Бразилии с чемпионата мира – 2022. В матче ¼ финала «селесао» проиграли Хорватии (1:1, 2:4 пен.).

«Проход сборной Хорватии читался. У хорватов очень опытная, сильная и грамотная команда. Я был уверен, что Бразилии легко не будет. Хорватия может взять титул, почему бы и нет», - приводит слова Александра издание Metaratings.ru.

Хорватия стала первым участником ½ финала чемпионата мира в Катаре. За путевку в финал «клетчатые» поборются с Нидерландами или Аргентиной.