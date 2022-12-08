Алекс Сандро вернулся в общую группу сборной Бразилии

Фланговый защитник национальной сборной Бразилии Алекс Сандро возобновил тренировки в общей группе. Об этом рапортует издание Lequipe.

При этом пока неизвестно, сможет ли латераль выйти в стартовом составе «селесао» в завтрашнем поединке ¼ финала чемпионата мира против команды Хорватии. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Бразилия в предыдущем матче уверенно переиграла Южную Корею (4:1), а Хорватия в серии пенальти прошла Японию.

Победитель этой пары сыграет в полуфинале против Аргентины или Нидерландов, которые также встретятся 9 декабря. Финал ЧМ-2022 пройдет 18 декабря.