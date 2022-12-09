​Игрока сборной Бразилии высмеивают за «нырок»

Вингер сборной Бразилии Антони стал объектом насмешек в социальных сетях. Поводом стал момент, который произошёл по ходу второго тайма четвертьфинального матча бразильцев против Хорватии на чемпионате мира - 2022. Вышедший на замену Антони у правого края штрафной площади убрал мяч в сторону и рухнул на газон с претензиями к арбитру (свисток Майкла Оливер промолчал). Повтор показал, что соперник вообще не зацепил Антони, то есть бразилец откровенно «нырял».

Следить за концовкой матча Хорватия – Бразилия можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.