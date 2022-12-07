Джака: «Очень жаль, что Жезус пропустит остаток чемпионата мира»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака прокомментировал травму своего одноклубника Габриэля Жезуса, который не поможет сборной Бразилии в оставшейся части чемпионата мира. Более того, из-за операции на колене форвард пропустит три месяца, что может заметно ударить по амбициям «Арсенала» в гонке за золотые медали АПЛ.

«Я поговорил с ним сразу после матча с Камеруном. Очень жаль, что Жезус пропустит остаток чемпионата мира. В первой части сезона Английской премьер-лиги вы видели, насколько важным игроком он может быть для своей команды», – цитирует Джаку Afcstuff.

Напомним, что сам Джака вчера вылетел с чемпионата мира со сборной Швейцарии. Его команда проиграла Португалии в ⅛ финала 1:6.