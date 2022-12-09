Сборная Хорватии в пятницу вечером порадовала армию своих болельщиков. Команда Златко Далича обыграла Бразилию в четвертьфинале чемпионата мира в серии одиннадцатиметровых ударов.

После игры Ивана Кнолль, прославившаяся фанатка сборной Хорватии, чьими формами восхищаются даже катарские мужчины, исполнила танец. Видео она опубликовала в социальных сетях.

Проход Хорватии в следующую стадию означает, что фанаты смогут увидеть Ивану Кнолль ещё на двух матчах, ведь проигравшие в полуфиналах на чемпионате мира дальше играют в матче за третье место.

В полуфинале Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды – Аргентина.