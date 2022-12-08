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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Хорватская модель Кнолль: «На ЧМ-2022 мы заберём золото, которого нас лишили в России»

08 Декабря 2022 • 15:03 Комментировать
Хорватия
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Бразилия
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09.12 18:00

Хорватская модель Ивана Кнолль считает, что национальная команда Хорватии заслуживает победы на чемпионате мира – 2022, который сейчас проходит в Катаре. В четвертьфинале «клетчатые» сыграют против Бразилии.

«Мне нравится игра наших парней, по ходу турнира они только прибавляют. Бразилия – самый сильный соперник из возможных. Но я верю в нашу победу. Надеюсь, Хорватия дойдет до финала. В финале хочу видеть нашим соперником Францию. В этот раз мы заберем золото, которого нас лишили в России», - передает слова Кнолль Jutarnji.

Поединок Хорватия – Бразилия состоится в пятницу, 9 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Ивана Кнолль
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ХОРВАТИЯ БРАЗИЛИЯ
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