Хорватская модель Кнолль: «На ЧМ-2022 мы заберём золото, которого нас лишили в России»

Хорватская модель Ивана Кнолль считает, что национальная команда Хорватии заслуживает победы на чемпионате мира – 2022, который сейчас проходит в Катаре. В четвертьфинале «клетчатые» сыграют против Бразилии.

«Мне нравится игра наших парней, по ходу турнира они только прибавляют. Бразилия – самый сильный соперник из возможных. Но я верю в нашу победу. Надеюсь, Хорватия дойдет до финала. В финале хочу видеть нашим соперником Францию. В этот раз мы заберем золото, которого нас лишили в России», - передает слова Кнолль Jutarnji.

Поединок Хорватия – Бразилия состоится в пятницу, 9 декабря.