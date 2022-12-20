Пиняев: «Больше всего разочаровало то, что Бразилия так рано вылетела»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев назвал главное разочарование от катарского чемпионата мира.

«Было интересно наблюдать. Наверное, больше всего разочаровало то, что Бразилия так рано вылетела», — приводит слова молодого форварда российской национальной команды издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «пентакампеоны» не смогли оправдать звание фаворита мундиаля, уступив сборной Хорватии на четвертьфинальной стадии в серии пенальти, сыграв основное время со счётом 1:1. Чемпионами мира стали главные оппоненты бразильцев из Аргентины, оказавшись сильнее Франции в решающей встрече.