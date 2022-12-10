Перишич — о Бразилии: «Мы обыграли лучшую команду чемпионата мира»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич высказался о победе над Бразилией (1:1, 4:2 — пен) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Перишич призвал своих партнёров по команде не тратить слишком много сил на празднование этого успеха, несмотря на то, что им удалось обыграть, возможно, сильнейшую сборную мундиаля.

«Мы должны забыть об этом матче как можно скорее, хотя победили, пожалуй, лучшую команду на турнире. У нас есть только четыре дня до полуфинала», — цитирует Перишича Sportske Novosti.

Напомним, что в полуфинале чемпионата мира Хорватия встретится со сборной Аргентины. Эта игра состоится 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.