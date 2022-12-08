Мостовой не верит, что Ловрен покинет «Зенит» после чемпионата мира

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игре защитника «Зенита» Деяна Ловрена на чемпионате мира в Катаре. Напомним, на мундиале 33-летний футболист представляет команду Хорватии, которая сумела выйти в четвертьфинал, где 9 декабря встретится со сборной Бразилии. Начало — в 18:00 по московскому времени.

По мнению Мостового, Ловрен — один из лучших защитников текущего турнира.

«Он показывает отличную игру. Выступает уверенно, надёжно и главное без ошибок. Класс чувствуется», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Кроме того, эксперт отметил, что после мундиаля Ловрен имеет все шансы уехать в Европу. Тем не менее Мостовой усомнился в том, что хорватский защитник захочет отправиться в более конкурентную лигу, где придётся много работать.