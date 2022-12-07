Нигматуллин назвал главные недостатки Бразилии и Франции

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался в преддверии четвертьфинальных матчей чемпионата мира – 2022. Эксперт заявил, что с нетерпением ждет предстоящие игры мундиаля.

«Из всех команд, что я видел, мне больше всего понравились Франция и Бразилия. Но Бразилия — команда настроения, у нее есть такой недостаток, а вот у Франции командная игра сильно зависит от Мбаппе», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Бывший голкипер отметил, что текущий турнир уже подарил всем много сенсаций, поэтому очень интересно, что может произойти дальше.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 декабря. Нидерланды сыграют с Аргентиной, а Хорватия с Бразилией.