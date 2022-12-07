Самедов считает, что сборная Бразилии может стать чемпионом мира

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов высказался о фаворитах чемпионата мира 2022 года.

«На стадии 1/4 финала каждая команда может сыграть на своих сильных сторонах и пройти дальше. Сборная Марокко это вчера доказала. Могут ли бразильцы выиграть ЧМ? Да, конечно. Они мощно выглядят», — заявил Самедов «РБ Спорту». Функционер отметил, что у Бразилии великолепная атакующая линия.

Сборная Бразилии одолела Южную Корею в рамках матча 1/8 финала чемпионата мира со счетом 4:1. Соперником южноамериканской команды в четвертьфинале станет Хорватия, игра пройдет 9 декабря в 18:00 по мск.