Кирьяков: «Хорваты подошли к серии пенальти с серьёзным психологическим преимуществом»

Сборная Хорватии сотворила сенсацию в четвертьфинале чемпионата мира, отправив домой сборную Бразилии. Это случилось после того, как хорваты успешнее исполнили одиннадцатиметровые удары.
Бывший нападающий российской сборной Сергей Кирьяков считает, что хорваты, сравнявшие счет буквально в конце дополнительного времени, имели серьезное психологическое преимущество еще до серии одиннадцатиметровых ударов.
- Они же спаслись, а их соперники — упустили верную победу. Плюс фактор Ливаковича, разумеется. Он же с японцами серию пенальти в одиночку вытащил, - цитирует слова Кирьякова playmaker24.ru.
Полный состав звезд, балду гоняют весь матч, ждут пенок, жесть .,.
Уже второй ЧМ подряд только по пенкам влезать, это паскудство....
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