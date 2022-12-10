Кирьяков: «Хорваты подошли к серии пенальти с серьёзным психологическим преимуществом»

Сборная Хорватии сотворила сенсацию в четвертьфинале чемпионата мира, отправив домой сборную Бразилии. Это случилось после того, как хорваты успешнее исполнили одиннадцатиметровые удары.

Бывший нападающий российской сборной Сергей Кирьяков считает, что хорваты, сравнявшие счет буквально в конце дополнительного времени, имели серьезное психологическое преимущество еще до серии одиннадцатиметровых ударов.

- Они же спаслись, а их соперники — упустили верную победу. Плюс фактор Ливаковича, разумеется. Он же с японцами серию пенальти в одиночку вытащил, - цитирует слова Кирьякова playmaker24.ru.