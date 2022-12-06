Бывший футболист сборной Бразилии Зе Карлос в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил выступления команды на этом чемпионате мира.

Какие впечатления от игры сборной Бразилии?

«Самые приятные. Команда не только добивается результата, но играет в яркий футбол. На этом чемпионате не хватает зрелищности, тем более ценно, что сборная Бразилии её показывает. Мне кажется, за эту команду приятнее всего болеть на мундиале. Болеть за «пентакампеоне», значит болеть за футбол».

Насколько важен для этой команды Неймар?

«Сборная Бразилии с Неймаром играла гораздо ярче против Сербии, чем без него против Швейцарии. Вчера Неймар показал, насколько он важен для нашей команды. Это уникальный футболист, который может решить эпизод в любой момент. В Бразилии очень переживали после его травмы. Хорошо, что с ним всё в норме».

Бразилия главный фаворит чемпионата мира?

«Для меня Бразилия всегда главный фаворит любого чемпионата мира, это даже не обсуждается. На этот раз в команде есть что-то особенное, я давно не помню такой позитивной атмосферы в команде. Важно, что каждый из футболистов вышел на поле на турнире. Когда Бразилия выиграет титул, все участники смогут сказать, что они полноценные чемпионы мира. Тите проделывает уникальную работу, сейчас команда – настоящая семья