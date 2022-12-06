Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония 1
Хорватия Хорватия 1
1/8 финала
Бразилия Бразилия 4
Южная Корея Южная Корея 1
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Зе Карлос: «Мне кажется, за Бразилию приятнее всего болеть на этом чемпионате мира» эксклюзив

06 Декабря 2022 • 14:22 Комментировать (1)
Хорватия
...
Бразилия
1 8.00 X 5.00 2 1.40
09.12 18:00

Бывший футболист сборной Бразилии Зе Карлос в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил выступления команды на этом чемпионате мира.

Какие впечатления от игры сборной Бразилии?

«Самые приятные. Команда не только добивается результата, но играет в яркий футбол. На этом чемпионате не хватает зрелищности, тем более ценно, что сборная Бразилии её показывает. Мне кажется, за эту команду приятнее всего болеть на мундиале. Болеть за «пентакампеоне», значит болеть за футбол».

Насколько важен для этой команды Неймар?

«Сборная Бразилии с Неймаром играла гораздо ярче против Сербии, чем без него против Швейцарии. Вчера Неймар показал, насколько он важен для нашей команды. Это уникальный футболист, который может решить эпизод в любой момент. В Бразилии очень переживали после его травмы. Хорошо, что с ним всё в норме».

Бразилия главный фаворит чемпионата мира?

«Для меня Бразилия всегда главный фаворит любого чемпионата мира, это даже не обсуждается. На этот раз в команде есть что-то особенное, я давно не помню такой позитивной атмосферы в команде. Важно, что каждый из футболистов вышел на поле на турнире. Когда Бразилия выиграет титул, все участники смогут сказать, что они полноценные чемпионы мира. Тите проделывает уникальную работу, сейчас команда – настоящая семья

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Зе Карлос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХОРВАТИЯ БРАЗИЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
HG2017
06 Декабря 2022 в 14:55
Что значит "приятнее всего болеть"? Команду для боления по степени приятности что ли выбирают? Ну глоры - да..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.12.22 в 18:00
Марокко Марокко
Испания Испания
6.40 3.90 1.59
Видео
06.12.22 в 22:00
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
1.94 3.40 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Декабря
16:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Томиясу: «Хорватия была лучше и заслужила выйти в четвертьфинал»
16:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис считает, что Ловрен способен заиграть в «Реале» или «Барселоне»
15:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Модрич: «Когда меня заменили, я не думал, что это был мой последний матч за Хорватию»
15:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мор: «Ловрен — один из лучших защитников чемпионата мира»
15:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тухель – фаворит на замену Флику в сборной Германии
15:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Силкин: «Японцы сами отдали хорватам игру»
15:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чинквини назвал причину успешной игры Ловрена на чемпионате мира
15:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Афеллай: «Месси испытывал настолько большое давление, что перед матчами ходил блевать в туалет»
15:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Источник: ПСВ захочет получить за Гакпо больше, чем 50 миллионов евро
15:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Френки де Йонг оценил шансы сборной Нидерландов в матче с Аргентиной
14:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Неймар: «Боялся, что больше не сыграю на чемпионате мира»
14:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Френки де Йонг: «Мы без понятия, как остановить Месси»
14:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Стало известно, за что Это’О ударил болельщика ногой
13:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Модрич: «Мы сыграли 4-й матч подряд одной и той же командой, теперь пришло время отдохнуть»
13:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Смородская: «Не думаю, что Рангник сможет стать хорошим менеджером для сборной Германии»
Все новости
Рекомендуем