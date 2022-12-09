​Ливакович снова получил приз после выигранной серии пенальти

Сборная Хорватии в пятницу снова доказала, что в серии пенальти команда чувствует себя как рыба в воде. Именно по итогам одиннадцатиметровых ударов команда Златко Далича прошла Бразилию. Приз лучшему футболисту матча после финального свистка получил хорватский голкипер Доминик Ливакович, который в серии пенальти отбил удар Родриго (Маркиньос позже попал в штангу).

В прошлой игре против Японии Доминик Ливакович тоже признавался лучшим. Тогда Хорватия тоже выиграла по пенальти, а Ливакович взял сразу три удара соперников.

В 1/2 финала чемпионата мира Хорватия сыграет либо с Нидерландами, либо с Аргентиной.