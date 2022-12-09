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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Павлюченко шокирован вылетом сборной Бразилии с чемпионата мира

09 Декабря 2022 • 22:26 Комментировать
Хорватия
1:1
Бразилия
окончен после пенальти

Экс-форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко удивлен вылетом сборной Бразилии с чемпионата мира в Катаре. В матче ¼ финала южноамериканская команда потерпела поражение от Хорватии (1:1, 2:4 пен.).

«Думал, бразильцы шансов не оставят. Теперь я в шоке. Но я рад победе Хорватии. Рад за Модрича. Видел, как радуется Чорлука. Хорваты - большие молодцы», - приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Сборная Хорватии ждет своего соперника по полуфиналу. Подопечные Златко Далича встретятся с Аргентиной или Нидерландами. В этом поединке сыграно 27 минут, пока команды не забивали - 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Сборная Бразилии Сборная Хорватии
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