Павлюченко шокирован вылетом сборной Бразилии с чемпионата мира

Экс-форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко удивлен вылетом сборной Бразилии с чемпионата мира в Катаре. В матче ¼ финала южноамериканская команда потерпела поражение от Хорватии (1:1, 2:4 пен.).

«Думал, бразильцы шансов не оставят. Теперь я в шоке. Но я рад победе Хорватии. Рад за Модрича. Видел, как радуется Чорлука. Хорваты - большие молодцы», - приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Сборная Хорватии ждет своего соперника по полуфиналу. Подопечные Златко Далича встретятся с Аргентиной или Нидерландами. В этом поединке сыграно 27 минут, пока команды не забивали - 0:0.