Модрич: «Когда меня заменили, я не думал, что это был мой последний матч за Хорватию»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о эмоциях, которые испытывал, когда его заменили во вчерашнем матче с Японией в рамках ⅛ финала чемпионата мира. Напомним, хавбек мадридского «Реала» покинул поле на 99 минуте дополнительного времени.

«Когда Далич меня заменил, я не думал, что это был мой последний матч за Хорватию. Я верю в свою команду. Я не думаю о таких вещах, я наслаждаюсь каждой игрой, каждой минутой. Для других мыслей время всегда найдётся», – заявил Модрич в интервью после матча.

Напомним, на стадии четвертьфинала сборная Хорватии встретится с Бразилией, которая вчера разгромила Южную Корею 4:1 в рамках ⅛ финала.