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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мбаппе — о промахе Маркиньоса с пенальти: «Он не заслуживает этого»

12 Декабря 2022 • 11:19 Комментировать (1)
Хорватия
1:1
Бразилия
окончен после пенальти

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал промах своего бразильского одноклубника Маркиньоса по ходу серии послематчевых пенальти в игре 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (1:1, 2:4 — пен).  

«Он не заслуживает этого», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, в полуфинальных матчах текущего мундиаля Хорватия встретится с Аргентиной, а Франция, являющаяся действующим победителем турнира, померится силами со сборной Марокко. Игры состоятся 13 и 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что на данный момент 23-летний Мбаппе возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата мира, имея в своём активе пять забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Франции Маркиньос Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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San13
12 Декабря 2022 в 11:35
Какой идиот в Бразильской сборной решил на первый удар поставить зелёного Родриго, ума не приложу. Тем более должны были видеть как Хорватский вратарь пенальти берет.
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