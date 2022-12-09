Алдонин: В сборной Хорватии скоро будут большие перемены

Экс-полузащитник сборной России Евгений Алдонин высказался о переменах в составе Хорватии.

«У хорватов идет смена поколения в национальной команде и понятно, что она затягивается, когда такие игроки как Модрич и Перишич в составе, но это нормальный процесс», — приводит слова Алдонина Metaratings.

Эксперт отметил, что Модрич заявил о своей завершающей стадии в карьере, поэтому в сборной Хорватии скоро грядут большие изменения, возможно, Никола Влашич получит свой шанс.

В 1/4 финала чемпионата мира хорваты сойдутся с Бразилией, игра пройдет сегодня, 9 декабря, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.