Роналдо рассказал, что Гвардиола мог стать главным тренером сборной Бразилии

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо рассказал, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола мог стать главным тренером национальной команды Бразилии.

«Был интерес к Гвардиоле, но он предпочёл продлить свой контракт с «Манчестер Сити». Возможно, федерации футбола Бразилии было трудно прийти к соглашению, ведь он является самым высокооплачиваемым тренером в мире», — передает речь Роналдо издание Marca.

Напомним, что главный тренер команды Тите был уволен после поражения бразильцев в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Хорватии (0:0, 2:4 по пенальти).

Хорваты, в свою очередь, сыграют против Аргентины в полуфинале мундиаля 13 декабря. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.