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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Губерниев – о вылете Бразилии: «Котики всё видят!»

09 Декабря 2022 • 22:05 Комментировать
Хорватия
1:1
Бразилия
окончен после пенальти

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет сборной Бразилии с чемпионата мира – 2022 на стадии ¼ финала. Южноамериканцы сыграли вничью с Хорватией (1:1 д.в.), а в серии пенальти уступили со счетом 2:4.

«Котики все видят! Бразилия, прощай!» - гласит сообщение Губерниева в социальных сетях.

Напомним, что во время предматчевой пресс-конференции представитель сборной Бразилии грубо обошелся с кошкой, схватив животное и выбросив его со стола, где находились футболисты и тренеры.

В полуфинале мундиаля Хорватия сыграет против Нидерландов или Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Хорватии Дмитрий Губерниев
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Окончен после пенальти
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1
1
8.00 4.80 1.42
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