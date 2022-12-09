Губерниев – о вылете Бразилии: «Котики всё видят!»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет сборной Бразилии с чемпионата мира – 2022 на стадии ¼ финала. Южноамериканцы сыграли вничью с Хорватией (1:1 д.в.), а в серии пенальти уступили со счетом 2:4.

«Котики все видят! Бразилия, прощай!» - гласит сообщение Губерниева в социальных сетях.

Напомним, что во время предматчевой пресс-конференции представитель сборной Бразилии грубо обошелся с кошкой, схватив животное и выбросив его со стола, где находились футболисты и тренеры.

В полуфинале мундиаля Хорватия сыграет против Нидерландов или Аргентины.