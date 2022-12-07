Газзаев назвал свою версию полуфиналистов ЧМ-2022

Известный российский футбольный тренер Валерий Газзаев выдвинул предположение о командах, которые станут успешными в ходе четвертьфинальных матчей чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Специалист назвал национальную сборную Португалии «командой с амбициями» и выразил уверенность в их проходе в следующую стадию турнира.

«Считаю, что Бразилия, Аргентина, Франция и Португалия — это полуфиналисты чемпионата мира», - приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Все четвертьфинальные пары соревнования выглядят следующим образом: Хорватия – Бразилия, Нидерланды – Аргентина, Марокко – Португалия, Англия – Франция.