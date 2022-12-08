Павлюченко сделал прогноз на матч Хорватия - Бразилия

Бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился прогнозом на поединок 1/8 финала чемпионата мира – 2022, в котором встретятся Хорватия и Бразилия.

«Сенсации здесь не случится. Я считаю, что Бразилия не испытает особых сложностей с проходом в полуфинал и спокойно расправится с соперником», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Поединок между хорватами и бразильцами состоится в пятницу, 9 декабря, начало – 18:00 по московскому времени. Победительного этого противостояния встретится в полуфинале с Аргентиной или Нидерландами.