Да Силва рассказал, за кого будет болеть в матче Бразилии и Хорватии

Бывший нападающий сборной Хорватии Эдуардо да Силва рассказал, за кого будет болеть в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре между сборными Бразилии и Хорватии.

«Хорватия дала мне шанс стать тем, кем я являюсь в своей жизни, и, конечно, я благодарен этой стране за это. Пока Хорватия играет на чемпионате мира, я буду поддерживать Хорватию», - цитирует его Index.hr.

Эдуардо да Силва – уникальный экс-форвард сборной Хорватии. Родился он в Рио-де-Жанейро, но когда ему было 15 лет, вместе с семьёй переехал в Загреб и связал свою футбольную карьеру с хорватским футболом. За сборную Хорватии да Силва забил 29 голов и успел поиграть на протяжении карьеры за клубы из Хорватии, Англии, Бразилии, Украины и Польши.