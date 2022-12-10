Кирьяков - о поражении Бразилии: «Занимались ерундой, красили волосы, вот и результат»

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков считает закономерным поражение бразильской сборной в матче четвертьфинала чемпионата мира против хорватов. Команда Тите уступила Модричу и компании после исполнения одиннадцатиметровых ударов. Кирьяков считает, что одной из причин поражения стали эксперименты игроков с покраской волос - они, по мнению бывшего нападающего, отвлекают от основной задачи.

- Сенсация, конечно. Что тут еще скажешь?.. Нечего было красить волосы и заниматься прочей ерундой, которая отвлекает от футбола. Бразильцы раньше, чем положено, почувствовали себя фаворитами. И футбольный бог их за это наказал, - заявил Кирьяков в интервью изданию playmaker24.ru.