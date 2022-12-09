Неймар открыл счёт после прорыва по центру, у Хорватии есть всего 15 минут

Первый матч 1/4 финала чемпионата мира получается необычайно упорным. Сборная Хорватии сдерживает атаки команды Бразилии, а также часто на последнем рубеже спасает голкипер. Игра перешла в овертайм, пройдя без голов, и только в добавленные 30 минут южноамериканцы смогли забить гол.

Форвард Неймар получил мяч у центрального круга и по центру двинулся к воротам, дважды обыгравшись в стенку с партнерами. В завершающей стадии нападающий убрал в сторону вратаря и метров с пяти вколотил мяч под перекладину - 1:0.

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