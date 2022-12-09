Клинсманн: «Неймар должен был бить пенальти первым»

Сборная Бразилии покинула катарский чемпионат мира после поражения от хорватской сборной в серии послематчевых пенальти, и бывший чемпион мира Юрген Клинсманн считает, что Неймару следовало бить первым у сборной Бразилии. Вместо этого к мячу подошел Родриго и не забил, сразу же подарив балканской команде комфортное преимущество, позже превращенное в победу.

- Неймар должен был первым бить пенальти, я бы выбрал именно его. Серию пенальти очень важно хорошо начать, задать нужный тонус, - считает Клинсманн, слова которого цитирует BBC One.

Хорваты вышли в полуфинал и сейчас ждут своего соперника в матче Аргентины с Нидерландами.